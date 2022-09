Domato rogo a S. Valentino Torio, in corso controlli sull'aria

(ANSA) - SALERNO, 24 SET - Sono state domate le fiamme del vasto incendio divampato questa mattina in Via Curti a San Valentino Torio (Salerno), nei pressi di un'attività commerciale/deposito di camion.

"Per fortuna - ha spiegato il sindaco Michele Strianese - non vi sono stati morti o feriti ma solo ingenti danni materiali.

Bisognerà attendere l'esito delle indagini per comprendere la natura dell'incendio stesso. Intanto invito ancora la cittadinanza a tenere chiuse le porte e le finestre. Nel frattempo l'Agenzia regionale per l'ambiente sta effettuando i rilievi sulla salubrità dell'aria, che dureranno tutta la notte". i tecnici dell'Agenzia hanno attivato, nei pressi del sito interessato dall'evento, un campionatore per la rilevazione delle concentrazioni di metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici e polveri sottili dispersi in atmosfera, affiancato da un campionatore ad alto volume per la determinazione di diossine e furani dispersi in atmosfera. Allo stato è prevista un'attività di campionamento fino alla giornata di domani, che potrà prolungarsi nel tempo ed eventualmente estendersi. I primi risultati saranno diffusi non appena disponibili. (ANSA).