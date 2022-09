Carceri:a S. Maria Capua Vetere presentato il 'Codice ristretto'

(ANSA) - SANTA MARIA CAPUA VETERE (CASERTA), 24 SET - Un vademecum di facile consultazione per i detenuti e gli operatori della Giustizia che intendano conoscere e confrontarsi con i diritti e le preclusioni previste dalle norme che disciplinano l'esecuzione della pena, è stata distribuita nel corso dell'incontro tenuto presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella sala Convegni del Palazzo San Carlo. Si tratta del Codice Ristretto, opera pensata e realizzata dalla Camera Penale di Bologna con il patrocinio dell'Osservatorio Carcere UCPI e realizzata del Garante Campano dei detenuti Samuele Ciambriello. Dopo i saluti di Gabriella Maria Casella, presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e del procuratore della Repubblica Carmine Renzulli, c'è stato un confronto tra il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello, il magistrato di sorveglianza Marco Puglia e il responsabile nazionale osservatorio carcere delle camere penali Riccardo Polidoro. "Ho promosso questo testo - ha detto Ciambriello - come strumento per fornire informazioni comprensibili ed immediate per i diversamente liberi. Non vuole sostituire la consultazione delle norme di legge, ma esclusivamente agevolare la comprensione del possibile accesso alle misure alternative al carcere". (ANSA).