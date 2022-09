Teatro: Napoli, 'Est' parte con Rocco Papaleo

(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - Con Rocco Papaleo al Museo di Pietrarsa in "Coast to Coast" parte il 25 settembre la programmazione gratuita di "Est", il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est creato e diretto dalla compagnia Nest (in collaborazione con Sciara, con il contributo del MiC e del Comune di Napoli) per il progetto "Affabulazione".

Il 2 ottobre, al Centro Asterix, Giuliana De Sio sarà "Favolosa"; Daria Bignardi, con Flo, racconterà il 13 ottobre al Teatro Nest il suo volume "Libri che mi hanno rovinato la vita".

Il 17,19 e 21 ottobre al Centro Asterix arriva Ture Magro; il 30 ottobre Daniele Ronco e Luigi Saravo presentano "L'altro mondo-Piccole storie di cambiamento". I protagonisti di novembre sono Francesco Forni, I Foja, Adriano Pantaleo con "Non Plus Ultras, l'Accademia Prico, Francesco Montanari con "Cristo di periferia". Dicembre si aprirà il 4 al Nest con Marina Confalone in "Una relazione per un'accademia".

Il 7 dicembre musica e letteratura con Diego De Silva & il Trio Malinconico. "Sposerò Biagio Antonacci" di e con Milena Mancini, regia di Vinicio Marchioni, sarà al Nest il 10 dicembre; il giorno seguente Francesco Di Leva in scena con "Muhammad Ali". Tra gli spettacoli di dicembre "La ballata della città dolente - Da blues in sedici di Stefano Benni", regia di Fabio Micera. Spazio anche ai laboratori: il primo per Under 35 è "La musica a teatro", a cura di Mariano Bellopede, seguirà "Memorie di Quartiere" con Giuseppe Gaudino. A novembre Clementino terrà il Workshop "Parole, musica e teatro". (ANSA).