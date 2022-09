Si appropria di 365mila euro, ex avvocato ai domiciliari

(ANSA) - BENEVENTO, 23 SET - Grazie a decreti di liquidazione falsi si sarebbe appropriato di 365mila euro: è quanto i carabinieri e la Procura di Benevento contestano a un avvocato di 47 anni nei confronti del quale è stato notificato un provvedimento cautelare agli arresti domiciliari. Per il professionista, che si è fatto cancellare dall'albo, il gip di Benevento ha disposto anche un sequestro preventivo per la stessa somma che risulta essere stata sottratta. Il 47enne aveva a sua disposizione la somma di denaro in quanto pubblico ufficiale delegato dal Giudice all'esecuzione di quattro procedure esecutive. Le indagini sono scattate proprio grazie alla denuncia presentata dai magistrati del Tribunale civile di Benevento. I reati di peculato e falsità materiale commessa da un pubblico ufficiale in forma aggravata e continuata, sarebbero stati commessi tra il 2017 e il gennaio del 2022. (ANSA).