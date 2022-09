Sccorso con elicottero in aeroporto militare di Grazzanise

(ANSA) - CASERTA, 23 SET - Un trasporto sanitario d'urgenza di un paziente affetto da una grave ustione ed in imminente pericolo di vita è stato effettuato dalla pista di volo del 9° Stormo "F. Baracca" dell'Aeronautica Militare di Grazzanise, nel Casertano. L'operazione è avvenuta su richiesta della Centrale Operativa del servizio "118". L'Aeroporto militare di Grazzanise si è immediatamente attivato permettendo un rapido accesso alla base aerea casertana dell'ambulanza proveniente dall'ospedale Pineta Grande di Castel Volturno, ed autorizzato prontamente l'atterraggio dell'elicottero A-169 del 118. Il paziente è stato trasferito dall'ambulanza all'elicottero e solo dopo pochi attimi è decollato alla volta di Genova, dove è stato preso in cura dalla struttura specializzata del posto. Il personale dello Stormo ha supportato i sanitari del 118 sia nelle fasi di trasferimento del paziente dall'ambulanza all'elicottero, che in quelle relative all'assistenza all'attività di volo. Il 9° Stormo, con i suoi assetti di volo HH-101 e HH-212, svolge operazioni di supporto alle Operazioni Speciali nonché di ricerca e recupero di personale isolato in territorio ostile (cosiddette operazioni di Personnel Recovery), fornendo il supporto aereo alle forze speciali ed intervenendo, in presenza di eventuali feriti, con l'attività di evacuazione sanitaria d'emergenza. (ANSA).