Elezioni: Meloni, Rdc? Va aiutato solo chi non puo' lavorare

(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - Il reddito di cittadinanza e' stato uno dei temi affrontati da Giorgia Meloni nel comizio di chiusura della campagna elettorale di Fratelli d' Italia che si e' tenuto a Napoli. "Io ho il progetto - ha detto - di separare un'assistenza necessaria, per chi non può lavorare, anche migliore di quella che è stata fatta finora. Per chi può lavorare la grande sfida è la libertà del lavoro. Non si combatte la povertà - ha rimarcato - tenendo persone povere in quella condizione, si combatte la povertà facendo in modo che le persone povere possano diventare benestanti o ricche e questo si fa solo con il lavoro. Non si deve avere paura se si vota Fdi perché non abbiamo mai lasciato indietro nessuno".

Quanto al Sud, "è una grande occasione di sviluppo per questa nazione. Credo che sia mancata in questi anni una visione industriale che coinvolga soprattutto il Sud su settori non adeguatamente valorizzati, penso al tema dell'economia del mare e penso all'energia". E' la proposta della leader di Fratelli d' Italia Giorgia Meloni a Napoli per la chiusura della campagna elettorale.. "Nel dramma della situazione attuale - ha proseguito - noi abbiamo una grande occasione soprattutto per il Sud, i gasdotti dal Nordafrica e dal Mediterraneo occidentale arrivano qui al Sud, qui non mancano sole, mare e vento, con un po' di soldi e un po' di intelligenza noi possiamo fare del Sud l'hub di approvvigionamento". (ANSA).