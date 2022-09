Elezioni: Di Maio a Meloni, abolire reddito è follia

(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - ''La Meloni dice che il reddito va abolito. Io vi dico che il reddito l'ho fatto e ne sono orgoglioso come sono orgoglioso delle altre leggi che ho contribuito a fare. Per me abolirlo è follia''. Lo ha detto Luigi Di Maio, leader di Impegno civico e ministro degli Esteri, in occasione della manifestazione di chiusura della sua campagna elettorale al Teatro Sannazaro di Napoli.

''Esserne orgoglioso - ha aggiunto - significa anche essere pronti a migliorarlo ed io sono d'accordo, ma che in un momento del genere, con queste bollette e l'inflazione, si decida di eliminare il reddito significa non avere capito le tensioni sociali che ci sono. Vorrei dire alla Meloni che le persone a cui toglierà il reddito andranno anche dai suoi sindaci e presidenti di Regione a chiedere aiuto per le loro famiglie''.

