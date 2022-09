Elezioni: De Luca, Meloni irresponsabile sui vaccini

(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - Giorgia Meloni ha "una posizione pericolosa sulla vaccinazione, sostenendo che ognuno possa fare come vuole. Se avessimo seguito questa linea in Campania ci sarebbero stati migliaia di morti, una posizione di irresponsabilità totale". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella sua diretta social del venerdì. Per l'esponente dem la leader FdI mostra "uno sdoppiamento di personalità e comunicazione. Spot e manifesti rassicuranti, immagine alla Marilyn Monroe, nei territori aggressività e falsificazione di dati, sembra la sora Cecioni di Franca Valeri.

Ho conosciuto tanti esponenti della destra storica, come l'ex presidente della Regione Antonio Rastrelli che era un galantuomo. Invece quello che ha detto Meloni sulla sanità campana è vergognoso".

Altra accusa di De Luca, quella sul presidenzialismo: "Propone di riformare lo Stato da sola. Le istituzioni andrebbero sì cambiate in profondità, ma non si possono affrontare questi temi facendo demagogia. Almeno di recente è uscita al naturale, con il suo volto vero: consiglierei ai cittadini di fare attenzione, in Italia abbiamo infatuazioni ogni tanto per qualcuno, poi dopo qualche mese si sgonfiano i palloncini".

Poi nel mirino finisce Calenda: "Non ha voluto fare una coalizione credibile perché c'era Fratoianni, prima aveva detto di no ai Cinquestelle, ora ipotizza un governo di unità nazionale dove ci sarebbero tutti". In definitiva, per il governatore si chiude "la campagna elettorale più sgangherata che io abbia visto. Una legge elettorale demenziale che obbliga a coalizioni più o meno coerenti. Demenziale anche la riduzione dei parlamentari avvenuta in un clima di totale demagogia. Il risultato è che nove volte su 10 oggi nei collegi i cittadini non conoscono affatto i candidati". (ANSA).