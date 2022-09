Con lo scooter contro auto, deceduto 20enne

(ANSA) - ERCOLANO, 23 SET - Un 20enne è morto a seguito di incidente stradale la scorsa notte sul corso Resina all' altezza di vico Ascione a Ercolano ( Napoli). Sull' episodio sono in corso indagini dei Carabinieri della tenenza locale. Poco prima della mezzanotte, per cause in corso di accertamento, un 20enne di Ercolano a bordo di uno scooter Honda e' finito contro una Fiat Punto guidata da un 23enne di Somma Vesuviana, riportando lesioni molto gravi. Il ferito è stato trasferito da personale del 118 all'ospedale Maresca di Torre del Greco dove è deceduto verso le 5.30. (ANSA)