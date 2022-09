Turista si perde durante escursione, Cc la ritrovano

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - In vacanza in Campania, si perde durante un'escursione lungo i sentieri dei boschi dell'Orrido Pino, nella zona di Agerola (Napoli). E' accaduto ieri sera quando le ricerche sono iniziate verso le 22 e sono terminate con un buon esito dopo l'una di notte quando la ventenne tedesca è stata ritrovata dai carabinieri. Un'avventura a lieto fine che la turista ha voluto racchiudere in poche parole di ringraziamento scritte su un post-it dedicato proprio ai militari.

La ragazza quando è stata ritrovata era disorientata, infreddolita ma le sue condizioni di salute erano buone. A raggiungerla, nel B&B di Agerola anche i genitori. E quando sono andati via per ritornare nel loro paese, la ragazza ha affidato all'albergatore un biglietto da consegnare ai carabinieri: "Grazie molte per avermi salvato". (ANSA).