Scoperta vasta piantagione canapa, due arresti nell'Avellinese

(ANSA) - AVELLINO, 22 SET - Una imponente piantagione per la coltivazione di canapa indiana è stata scoperta dai carabinieri nel territorio del comune di Montemiletto, in provincia di Avellino. L'operazione antidroga, a cui ha partecipato una squadra dei carabinieri Cacciatori "Puglia", scattata all'alba, ha consentito il sequestro e la distruzione di oltre mille piante mature e alte oltre due metri pronte per essere essiccate in un casolare. Due uomini della provincia di Napoli, entrambi con precedenti penali, sono stati arrestati.

I militari, oltre trenta, hanno fatto irruzione all'interno del casolare, poco distante dalla piantagione, attrezzato dai due indagati per favorire la veloce essiccazione delle infiorescenze.

La piantagione, localizzata in una zona collinare caratterizata da una fitta vegetazione, veniva meticolosamente curata e irrigata attraverso un articolato sistema a goccia. I campioni raccolti saranno analizzati per stabilire il principio attivo. (ANSA).