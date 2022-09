Reggia, studenti rielaborano opera Hackert per club basket

(ANSA) - CASERTA, 22 SET - Un'opera della Reggia di Caserta del pittore di Corte Jacob Philipp Hackert, "Mietitura a San Leucio", è stata rielaborata dal Liceo artistico statale di San Leucio per la campagna abbonamenti della JuveCaserta, storico club casertano di basket che oggi milita in serie B. L'istituto ha infatti presentato la richiesta di utilizzare l'opera per promuovere la partecipazione degli studenti alla realizzazione di un progetto congiunto di arte e sport. Attraverso la valorizzazione di uno dei dipinti della Reggia, i ragazzi hanno lavorato alla comunicazione della JuveCaserta e, con il pay off "Campagna Felix", promosso anche l'immagine del territorio. Gli alunni hanno proposto una rivisitazione del quadro del grande pittore del Regno, riproducendo nella parte anteriore della scena di paesaggio un campo di basket e i giocatori. "Mietitura a San Leucio", gouache su cartone di Hackert esposta lungo il percorso degli Appartamenti Reali, venne realizzata nel 1782 per Ferdinando IV di Borbone che volle vedere raffigurato il suo monte: "San Leucio mi è sempre piaciuto e in gioventù vi ho trascorso molti giorni. Perciò mi piacerebbe vederlo raffigurato in un bel dipinto". Hackert ne tracciò il disegno mentre i mietitori erano all'opera. Il re si fermò a osservarlo e gli piacque così tanto che ordinò che gli fosse portata una sedia per accomodarsi affianco all'artista. Fu proprio Ferdinando a chiedere che i mietitori e le donne fossero in primo piano e che vi fossero aggiunti ragazzi che giocavano. "Avvicinare i più giovani alla cultura - ha detto Tiziana Maffei, direttore generale della Reggia di Caserta - è una delle finalità dell'azione del Museo e i valori di cui lo sport è portatore, come la condivisione, la partecipazione e il rispetto, sono espressioni di cultura. La JuveCaserta è, del resto, uno dei simboli della città. Il patrimonio culturale assolve alla sua funzione se entra nella vita delle persone, se riesce a creare suggestioni nella comunità. Credo che questa iniziativa abbia un grande potenziale educativo". (ANSA).