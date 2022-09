Procida 2022: cittadini in scena per un'opera di Borges

(ANSA) - PROCIDA, 22 SET - Donne, uomini, artisti, commercianti, ma anche studenti, pensionati: tutti attori temporanei per una performance che chiude il percorso di "Happening of Human books", un progetto di Procida Capitale Italiana della Cultura, ispirata a 'L'immortale' di Jorge Luis Borges.

Lo spettacolo andrà in scena domani e sabato 24 settembre termina ed è la tappa conclusiva di un lungo percorso laboratoriale attraverso il quale Officinae Efesti ha messo insieme la comunità dell'isola per restituire il viaggio onirico del racconto di Borges. L'happening finale è dunque un 'coro' di "human books" (libri viventi) una "ricostruzione" della "voce più autentica" dei partecipanti attraverso dialoghi, storie di vita e memoria intima interpolata alle paginedi Borges.

Con il coinvolgimento di 160 cittadini, il progetto ha abbracciato quattro sessioni mensili di seminari teatrali intensivi focalizzati sul corpo come risuonatore naturale: azioni di training fisico e drammaturgia corporea, laboratori pratici di canti vibratori e musiche rituali, azioni di teatro-danza.

"Tutti i partecipanti si sono immersi totalmente nel percorso, ritagliando del tempo tra i loro impegni di genitori, insegnanti, commercianti, operai - spiega Stefania Piccolo, ideatrice e direttrice artistica del progetto, con l'assistenza di Lidia Cangiano - Officinae Efesti porta avanti processi creativi comunitari da 20 anni come naturale prosieguo di progetti di innovazione socio-culturali che raggiungono margini urbani e limiti sociali. I performer temporanei hanno lavorato con tecniche di teatro fisico. Per noi la vita umana ed il teatro coincidono perfettamente ed ognuno può disegnarne i dettagli meglio di quello che crede. Attraverso il nostro lavoro, proviamo a plasmare lo sguardo come farebbe uno scultore con un pezzo di marmo". (ANSA).