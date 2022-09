Droga e armi in casa, arrestata 68enne a Giugliano

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - Deteneva in casa droga e armi la 68enne Amelia Sorino, di Giugliano, già nota alle forze dell'ordine, arrestata la scorsa notte dai Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli al termine di una perquisizione domiciliare. Nell'abitazione sono stati sequestrati due chili di hashish suddivisi in dosi e panetti, 300 grammi di marijuana pronta alla vendita e 125 grammi di cocaina; ma c'erano anche una pistola semiautomatica marca Canik 9x21 risultata rubata un anno fa in provincia di Bologna e 64 proiettili calibro 9. La 68enne è stata arrestata e dovrà rispondere dei reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di detenzione abusiva di armi e di ricettazione. L'arma sequestrata sarà sottoposta ad accertamenti balistici. (ANSA).