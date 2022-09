Titolare officina non ripara auto e tre clienti lo aggrediscono

(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - Non era riuscito a riparare un'auto e per questo è stato picchiato da tre clienti. Ci sarebbe questo dietro un'aggressione a Bacoli, nel Napoletano: vittima il titolare di una officina meccanica.

L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli: 21 i giorni di prognosi prescritti per fratture e ferite. Secondo una ricostruzione dei Carabinieri ancora da verificare, i tre sarebbero stati clienti dell'officina. Non era stato possibile riparare la loro auto e l'aggressione sarebbe stata la conseguenza di questo impedimento. Indagini dei carabinieri in corso. (ANSA).