"Parità di genere, storie di successo", lunedì webinar "in rosa"

Il web si tinge di rosa, alle 19 di lunedì prossimo 26 settembre, con la diretta del focus talk intitolato "Parità di genere, storie di successo" organizzato dalla Scuola Giuridica Salernitana (SGS) in collaborazione con Laura Cancellieri dello Studio Legale Castaldo (Castaldo Law Office). Una puntata - informa una nota - interamente dedicata al mondo femminile durante la quale le protagoniste racconteranno le proprie storie professionali fatte di successi e difficoltà superate con forza e determinazione.

Si partirà dagli Emirati Arabi Uniti con la parlamentare S.E.

Mouza bint Mohammed bin Hamrour al Ameri e l'imprenditrice/produttrice salernitana Benedetta Paravia che ha lavorato per 20 anni a Dubai.

Si passerà poi al mondo della logistica e dei trasporti con il C.D. Raffaelita D'Alterio (D'Alterio Group) per arrivare, infine, sui campi da calcio del Napoli Femminile con la centrocampista Giulia Ferrandi.

A fare gli onori di casa, in un quadro tutto al femminile, il professore e avvocato Andrea R. Castaldo, ordinario di diritto penale presso l'Università di Salerno, che coordinerà la sessione con domande volte ad approfondire gli aspetti, anche giuridici, del tema trattato. L'evento sarà visibile sui canali Facebook, LinkedIn e YouTube della Scuola Giuridica Salernitana.

