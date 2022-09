Lsu con "reddito" sorpresi a riesumare cadavere nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - Tre lavoratori socialmente utili (Lsu) del comune di Roccarainola (Napoli) sono stati denunciati dai carabinieri che li hanno sorpresi mentre stavano riesumando un cadavere in cimitero senza alcuna autorizzazione.

I tre Lsu, risultati percettori del reddito di cittadinanza, saranno anche segnalati all'Inps. I militari dell'arma stanno indagando per fare luce sul motivo per il quale i tre stavano eseguendo la riesumazione. (ANSA).