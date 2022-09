Comuni: Ercolano; sindaco azzera la giunta comunale

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 21 SET - Il sindaco di Ercolano (Napoli) Ciro Buonajuto, ha azzerato la giunta comunale comunicando il provvedimento agli assessori. "Nessuna crisi, semplicemente ridistribuisco le deleghe e, poiché un assessore non può stare senza deleghe, ho azzerato ma tra qualche giorno le riassegnerò" spiega il primo cittadino. Nel decreto di revoca delle nomine degli assessori si legge che "in seno alla maggioranza consiliare si è venuta a determinare una situazione che richiede una verifica politica e una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo, nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell'azione politica amministrativa, che risulti di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di fine mandato". Non è escluso che la ridistribuzione delle deleghe possa avvenire dopo le elezioni politiche. (ANSA)