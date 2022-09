Caserta: nuovi dirigenti in Comune, ruotano i "veterani"

(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - Arrivano due nuovi dirigenti al Comune di Caserta, ente in dissesto finanziario. Il sindaco Carlo Marino ha infatti firmato i decreti di conferimento dell'incarico dirigenziale ad Antonietta Carrella e a Luigi Vitelli, i quali andranno a ricoprire i ruoli di dirigenti, rispettivamente, del Secondo e del Quarto Settore.

In particolare la Carrella si occuperà di Servizi Finanziari, Entrate e Tributi, Economato, Innovazione e Sviluppo Finanziamenti, mentre Vitelli, ingegnere, di Commercio, Polizia Amministrativa, Occupazioni, Impianti Pubblicitari, Pubblici esercizi e Artigianato, Manutenzioni, Cimiteri, Pubblica Illuminazione, Verde Pubblico e del Polo Museale del Belvedere San Leucio e del Cenobio Sant' Agostino, nonché del Teatro comunale e di Sport.

Nuovi incarichi anche per gli attuali dirigenti del Comune Giovanni Natale e Francesco Biondi, conferiti dal sindaco alla luce del nuovo organigramma e per rispondere pienamente al principio della rotazione prevista dalle norme anticorruzione.

Natale coordinerà il Quinto Settore, ad eccezione dei compiti afferenti "Mobilità e Traffico", relativamente alle materie di Ambiente ed Ecologia, Cave, Canile e randagismo, Ufficio Unesco, Pubblica Istruzione, mentre Biondi si occuperà del Terzo Settore (Programmazione Urbanistica, Edilizia Privata e per le Attività terziarie, Ufficio SUE - Sportello Unico Edilizia, Programmazione, progettazione ed esecuzione infrastrutture del territorio, Gestione del Personale) e degli aspetti gestionali afferenti il Comando di Polizia Municipale ed il Servizio di Polizia Municipale, oltre ai compiti relativi a "Mobilità e Traffico". Marino ha conferito incarico dirigenziale anche all'attuale segretario comunale Salvatore Massi, al quale è stata confermata la reggenza del Primo Settore nonché l'attribuzione dell'incarico di direzione degli aspetti gestionali afferenti il Servizio Avvocatura ed il Gabinetto del Sindaco (ANSA).