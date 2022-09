Analfabetismo digitale, presentato al Senato il Polo Abilità

È stato presentato, al Senato della Repubblica, il Polo delle Abilità Digitali (PAD), ente associativo fondato da un gruppo di giovani professionisti del settore dell'innovazione per supportare Pubbliche Amministrazioni e Piccole Medie Imprese nel processo di trasformazione digitale utilizzando i fondi del PNRR. La conferenza stampa si è tenuta nella sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Madama e ha visto la partecipazione di diversi esponenti che, da vari punti di vista, hanno ribadito la necessità di digitalizzare correttamente i processi attraverso i fondi del PNRR e con il supporto di realtà come il PAD che possono fare la differenza semplificando la diffusione delle tecnologie con azioni di formazione e comunicazione mirati. Espedito D'Antó, vice presidente del PAD ed esperto in digital marketing e comunicazione pubblica ha più volte sottolineato l'importanza di contenere il più possibile il diffondersi dell' "analfabetismo digitale" al fine di arginare il grande divario sociale che si sta creando e di garantire pari opportunità a tutti. Stesso concetto ribadito dal Presidente del PAD Elia di Nardo: "Abbiamo fondato il Polo Abilità Digitali riunendo i professionisti esperti dell'innovazione e del project management perché i prossimi 5 anni saranno fondamentali per lo sviluppo economico del Paese. I fondi del PNRR rappresentano una grande opportunità e vanno utilizzati per la realizzazione di progetti mirati che devono coinvolgere tutti: istituzioni, imprese e cittadini".

