Non paga sosta ed è aggredito, arrestato parcheggiatore abusivo

(ANSA) - NAPOLI, 20 SET - Dinanzi al rifiuto di pagare la sosta dell'auto, un parcheggiatore abusivo avrebbe aggredito verbalmente e poi derubato dell'orologio e di alcune monete il cliente. La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata dall'uomo - un cingalese di 44 anni con precedenti di polizia - che le aveva chiesto di corrispondergli del denaro per la sosta e, di fronte al suo rifiuto, l'aveva dapprima aggredito verbalmente e poi sottratto con forza l'orologio che aveva al polso. Ancora, la vittima ha aggiunto che il malvivente pretendeva 25 euro per restituirgli l'orologio. Sul posto, a via Costantinopoli, sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale che hanno raggiunto e bloccato l'uomo e lo hanno arrestato per rapina e tentata estorsione. L'orologio è stato restituito al proprietario. (ANSA).