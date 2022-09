Musica: tutto esaurito per Tony Colombo all'Arena Flegrea

(ANSA) - NAPOLI, 20 SET - Più di 6.000 biglietti venduti, per il ritorno di Tony Colombo all'Arena Flegrea, sabato prossimo 24 settembre, registrando il tutto esaurito.

Il cantante-musicista siculo/napoletano torna a Napoli dove chiude il suo tour estivo, che l'ha visto protagonista da Liege (Belgio) a Palermo passando per Milano e Roma, in uno dei luoghi simbolo della città, l'Arena Flegrea.

Tony Colombo sarà accompagnato da una band di musicisti di alto livello: Luca Barbato (piano), da sempre stretto collaboratore che firma anche gli arrangiamenti dello spettacolo, Maurizio Fiordiliso (chitarra) che ha curato anche la scrittura degli archi, Ivan Cannata (basso), Davide Frezza (batteria), Daniele Pirozzi (chitarra), Enrico Rispoli, Margherita Rispoli, Michela Montalto (cori), il tutto arricchito da un' orchestra di sedici archi. Trenta i brani in scaletta, tutti i suoi successi. (ANSA).