Covid: Campania; contagi in lieve risalita, oltre il 15%

(ANSA) - NAPOLI, 20 SET - Sono 2381 i positivi del giorno al Covid in Campania su 15214 test effettuati per un indice di contagio pari al 15,65%, in aumento di oltre un punto rispetto al dato di ieri che si attestava al 14,17%. Tre i decessi registrati nelle ultime quarantotto ore che si vanno a sommare ad altri tre delle ore precedenti ma registrati sulla piattaforma solo ieri.

I ricoveri in terapia intensiva scendono da 14 a 10 (-4), quelli di degenza ordinaria passano dai 233 di ieri ai 236 di oggi (+3). (ANSA).