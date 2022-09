Lancio droga da palazzo, 55enne che la raccoglie arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 18 SET - I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio nel quartiere napoletano di Soccavo un 55 enne, già noto alle forze dell'ordine E' stato sorpreso in viale Traiano mentre recuperava dalla strada una busta contenente hashish che una seconda persona gli aveva lanciato da uno stabile.

L'uomo è stato bloccato, sequestrata la busta con 62 grammi di stupefacente. Nelle sue tasche anche 320 euro in contante ritenuto provento illecito. E' ora in carcere, in attesa di essere ascoltato dal giudice.

Il "lanciatore", invece, si è dileguato ma i militari sono sulle sue tracce. (ANSA).