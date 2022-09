Elezioni: a Napoli Pablo Iglesias a iniziativa de Magistris

(ANSA) - NAPOLI, 17 SET - Si sono ritrovati a cena a Napoli l'ex sindaco Luigi de Magistris, portavoce di Unione Popolare, in lizza per le prossime elezioni politiche e Pablo Iglesias, ex vice-presidente del Governo in Spagna e direttore de La Base. Un incontro che ha fatto da prologo alla manifestazione in programma oggi a Napoli, con la presenza degli stessi de Magistris e Iglesias, al cinema Modernissimo. "Il potere mediatico. Come l'informazione in mano ai pochi può danneggiare la democrazia", il tema dell'iniziativa Si tratterà, annunciano gli organizzatori, di una riflessione sulla democrazia e sul sistema mediatico che è anche presente nel nuovo libro di Luigi de Magistris " Fuori dal sistema " edizioni PIEMME, prefazione di Nino Di Matteo e postfazione di Pablo Iglesias, che verrà presentato in anteprima in questa occasione. (ANSA).