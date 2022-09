Dodicenne difende madre aggredita da altra donna, ferita

(ANSA) - NAPOLI, 17 SET - Ne avrà per dieci giorni una dodicenne che nella notte ha fatto ricorso alle cure del Pronto soccorso dell'ospedale Santobono di Napoli dove è giunta accompagnata dalla madre.

La giovane, 12 anni compiuti il mese scorso, sarebbe stata colpita al torace da un calcio ed è ancora ricoverata in osservazione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti resa ai carabinieri della stazione Vomero - e ancora da verificare - la bambina avrebbe tentato di proteggere la madre durante una lite scoppiata con una conoscente in un appartamento di Via Jannelli.

Nella colluttazione avrebbe ricevuto un colpo all'addome.

(ANSA).