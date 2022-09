Di Maio tra i vicoli di Napoli, difendere reddito cittadinanza

(ANSA) - NAPOLI, 17 SET - "L'unico voto utile in questo momento è il voto alla coalizione in cui c'è Impegno civico perché così possiamo battere la coalizione di centrodestra.

Votare per i partiti che corrono da soli significa fare un favore alla Meloni e perdiamo il reddito di cittadinanza". Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader di Impegno civico, a margine di una passeggiata a Forcella e tra i vicoli del centro storico di Napoli. (ANSA).