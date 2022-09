Covid: in leggero aumento in Campania il tasso di positività

(ANSA) - NAPOLI, 17 SET - In leggero aumento in Campania il tasso di positività: si passa dal 13,48% di ieri al 14,26 di oggi. I test effettuati sono stati 10.027, i positivi 1.430.

Nessun decesso.

In calo i ricoveri in intensiva, da 15 a 14. In notevole diminuzione le presenze nei reparti di degenza ordinaria, da 244 a 228. (ANSA).