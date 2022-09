Sicurezza: 191 telecamere per aree industriali del Casertano

(ANSA) - CASERTA, 16 SET - Centonovantuno telecamere in quattro arre industriali del Consorzio Asi di Caserta, in particolare negli agglomerati di Caserta-Lo Uttaro, Ponteselice, Aversa Nord e Marcianise-San Marco Evangelista. Il progetto del nuovo sistema di videosorveglianza, è stato presentato nell'aula consiliare del Comune di Caserta, alla presenza del sindaco Carlo Marino, del presidente Asi Raffaela Pignetti, del Prefetto Giuseppe Castaldo e del Questore Antonino Messineo.

Finanziato dal Ministero dell'Interno, nell'ambito del Pon Legalità, il progetto verrà realizzato da Leonardo, a capo di una RTI con Nova Sistemi. Verranno utilizzati sistemi e impianti di video analisi "intelligente", ad esempio per il monitoraggio degli accessi, così da prevenire o reprimere eventuali illeciti.

Le immagini riprese saranno registrate e disponibili per eventuali analisi ex-post e confluiranno in una sala controllo localizzata alla sede del Consorzio ASI di Caserta, collegata con la centrale operativa delle forze dell'ordine. Verranno poi posizionate centraline per il monitoraggio dell'aria e innovati gli impianti di illuminazione dei siti, con soluzioni in grado di monitorare i consumi, gestire le accensioni, il livello di luce generale.

"Questo progetto si inserisce nel percorso di recupero ambientale e reputazionale della provincia di Caserta e centra l'obiettivo della prevenzione dei crimini ambientali, della sicurezza delle aziende e dei lavoratori" ha dichiarato la presidente Asi Pignetti; per Carlo Marino "è possibile puntare alla crescita del territorio e ad una reale attrattività per le aziende e per gli investimenti. E l'Asi lo sta facendo benissimo". "Forti dell'esperienza nell'integrazione di soluzioni complesse e nel guidare l'innovazione tecnologica - ha invece ha affermato Manuele Marra di di Leonardo - metteremo in campo in questo progetto intelligenza artificiale, deep e machine learning per la sicurezza di persone, territorio e ambiente". (ANSA).