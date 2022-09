Dl Aiuti-ter: Teatro San Carlo, grazie a ministro per soccorso

(ANSA) - NAPOLI, 16 SET - "Siamo lieti di apprendere dell'immediata risposta del Ministro Franceschini all'allarme lanciato da teatri, sale da concerto e cinema per i rincari dei costi energetici - afferma Emmanuela Spedaliere, direttore generale del Teatro di San Carlo - L'intervento di 40 milioni di euro voluto dal Ministero a sostegno dei luoghi della cultura rappresenta un gesto concreto e tempestivo che denota grande sensibilità e permette a tutti gli operatori del settore di fare fronte con maggiore serenità agli enormi aumenti dei costi di fornitura di energia elettrica e gas".

"Per il gas soltanto - aggiunge Spedaliere - si e' passati da un consumo annuo di 35.000 euro, nel 2019, a 150.000 che prevediamo per il 2022. Ci aspettiamo un doppio dei costi anche per l'energia elettrica, per la quale su su base annua finora, paghiamo tra i 350.000 e i 400.000 euro".

"Ringrazio il Ministro per questo gesto di sensibilità che arriva dopo il sostegno ricevuto per l'emergenza pandemica - afferma il sovrintendente Stéphane Lissner- da parte nostra voglio dire che il teatro si adopererà in tutti i modi anche grazie alle nuove tecnologie che speriamo di poter mettere in campo quanto prima per tenere sotto controllo i consumi".

(ANSA).