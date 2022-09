Mostre: Creativity for Life, foto per cambiare il mondo

(ANSA) - NAPOLI, 15 SET - In ottanta immagini un viaggio per il riscatto iniziato nove anni fa: è stata inaugurata al MANN "Creativity for Life. Una mostra fotografica su come la creatività può cambiare il mondo" (fino al 15 gennaio 2023), progetto nato dall'incontro tra Videndum Media Solutions, l'Associazione Jonathan Onlus e il Ministero della Giustizia - Dipartimento di Giustizia Minorile. Attraverso l'organizzazione di corsi di fotografia e videografia, è stato offerto a ragazzi che hanno vissuto e vivono situazioni di disagio e di esclusione sociale un' occasione d'impegno. L' esposizione ripercorre la storia del progetto raccogliendo i migliori scatti realizzati dal 2014 a oggi, frutto di laboratori didattici itineranti nelle realtà metropolitane e non solo, passando anche dal centro storico di Napoli fino a Procida Capitale della cultura. Con l'edizione 2021 si è infatti coniugato il percorso rieducativo dei ragazzi con l'impegno per la salvaguardia dell'ambiente abbracciando la causa della Onlus Oceanus "No more plastic bags". All'inaugurazione ha partecipato Marco Pezzana, CEO di Videndum Media Solutions. Quello di Jonathan è divenuto quindi un progetto pilota, una esperienza già esportata in altri paesi: accanto agli scatti napoletani in mostra anche immagini di laboratori simili realizzati a Chicago, New York, Sud Africa, Birmingham. L' esposizione, promossa in collaborazione con i Servizi Educativi del MANN (Responsabile: Giovanni Vastano; staff Angela Rita Vocciante) testimonia l'attenzione del Museo a tutte le esperienze virtuose e di rilievo sociale del territorio. Videndum Media Solutions è la principale divisione del gruppo inglese Videndum dedicata al mondo dei content creators. (ANSA).