Elezioni: Salvini, il Patto per Napoli non si tocca

(ANSA) - NAPOLI, 15 SET - "Il Patto per Napoli non si tocca" promette il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo nel capoluogo campano.

"Non devono essere i cittadini - ha rilevato - a pagare per gli errori degli amministratori. I soldi a Napoli li abbiamo stanziati tutti insieme come lo facemmo per Catania o per Alessandria. L'importante è che sindaci e governatori non li sprechino. Il problema della Campania è che fino a pochi mesi fa era una delle ultime per capacità di spesa dei fondi europei. Il problema non è che non ci sono i soldi - ha concluso - ma che non si spendono o si spendono male".

Chiusura dedicata al reddito di cittadinanza." Chi non può lavorare - ha spiegato Salvini - va aiutato e va assistito, minori, disabili, anziani, pensionati chi è in grado di lavorare e rifiuta anche una sola offerta di lavoro perde qualsiasi privilegio per quello che mi riguarda. E ne parlo qui esattamente come a Catania domani o altrove". (ANSA).