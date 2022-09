Auto contro tir su A1, pompieri liberano donna incastrata

(ANSA) - CASERTA, 15 SET - I vigili del fuoco di Caserta hanno salvato nella notte una donna rimasta incastrata nell'abitacolo della sua autovettura, rimasta coinvolta in un incidente con un mezzo pesante. E' accaduto sull'A1 Milano-Napoli, nel tratto casertano compreso tra i caselli di Santa Maria Capua Vetere e Capua, in direzione sud. I pompieri, giunti con una squadra, hanno tagliato le lamiere riuscendo a liberare la donna, che è poi stata affidata ai sanitari del 118 che l'hanno portata in ospedale. (ANSA).