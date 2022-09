Abusi su 5 pazienti minorenni, arrestato medico nel Casertano

(ANSA) - NAPOLI, 15 SET - E' accusato di avere reiteramente abusato delle sue pazienti minorenni, il medico dello sport arrestato dalla squadra mobile di Caserta. Si tratta di un 69enne residente nel Casertano al quale la Polizia di Stato ha notificato un'ordinanza del gip emessa su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere.

Gli abusi sessuali - aggravati - documentati dagli investigatori, avvenivano nello studio del professionista dove le ragazze si recavano per le visite finalizzate al rilascio del certificato di sana e robusta costituzione, necessario per iniziare le attività agonistiche.

Sono cinque gli episodi ricostruiti dagli inquirenti che hanno visto vittime ragazze minorenni tra l'ottobre e il dicembre 2021.

Oltre alla notifica della misura cautelare gli agenti hanno anche sequestrato dei supporti informatici che saranno sottoposti ad accertamenti nel corso delle indagini che stanno andando avanti per accertare altri eventuali casi di violenza sessuale aggravata. (ANSA).