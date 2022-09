50enne dà in escandescenza, agente lo blocca col taser

(ANSA) - CASERTA, 15 SET - Agenti della Polizia di Stato hanno utilizzato nella notte a Casagiove (Caserta) il taser, pistola ad impulsi elettrici, per bloccare un uomo di 50anni, con precedenti penali e gravi problemi psichici, che ha dato in escandescenza, gridando dal balcone e allarmando tutti i residenti. I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Caserta sono intervenuti proprio su segnalazioni di numerosi cittadini.

Quando ha visto i poliziotti, il 50enne ha urlato ancora di più pronunciando frasi minacciose e brandendo un bastone di legno di circa 50 centimetri; ha quindi scagliato contro gli agenti un pesante oggetto in ceramica. A quel punto uno degli agenti ha usato il taser e ha immobilizzato il 50enne. (ANSA).