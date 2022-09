Tenta truffa specchietto con i lecca lecca, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 14 SET - Lanciava dei lecca-lecca contro auto in transito, per produrre un rumore che simulasse un incidente così da attuare la ben nota truffa dello specchietto.

Un pregiudicato 45enne di Pomigliano d'Arco è stato sorpreso in flagrante dagli agenti del compartimento Polizia stradale Campania-Basilicata sulla statale 162 del Centro direzionale: con il suo stratagemma l'uomo, a bordo di una Volkswagen Golf, aveva costretto a fermarsi il conducente di una Mercedes, dal quale pretendeva immediatamente 450 euro a titolo di rimborso sostenendo di essere stato urtato dall'altra vettura. Gli agenti, impegnati nei servizi di vigilanza predisposti contro i reati ai danni degli automobilisti, hanno notato la scena, si sono fermati e hanno arrestato il 45enne per tentata estorsione proprio mentre la vittima della truffa stava consegnando una prima parte della somma pretesa. (ANSA).