Covid: Campania; oltre 1.500 i casi, dieci nuove vittime

(ANSA) - NAPOLI, 14 SET - Sono 1.529, su 12.480 test esaminati, i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza è del 12,25%, in discesa rispetto al 14,63 del giorno precedente. Il bollettino regionale segnala 10 vittime, di cui tre nelle ultime 48 ore e sette risalenti ai giorni precedenti.

Risalgono i ricoveri in terapia intensiva, a quota 15 (+3), calano quelli in degenza, con 253 posti letto occupati (-8).

