Anche Orhan Pamuk al nuovo Campania Libri Festival

(ANSA) - NAPOLI, 14 SET - C'è anche il Il premio Nobel Orhan Pamuk tra i protagonisti del nuovo "Campania Libri-Festival della lettura e dell'ascolto", dal 29 settembre al 2 ottobre ospitato da Palazzo Reale e dalla Biblioteca Nazionale di Napoli. In programma incontri con Cristina Cassar Scalia, Cristina Comencini, Alberto Conejero, Maurizio De Giovanni, Diego De Silva, Hernan Diaz, Anja Kampmann, Hanif Khureishi, Jhumpa Lahiri, Livia Manera Sanbuy, Dacia Maraini, Hisham Matar, Silvio Perrella, Alessandro Piperno, Veronica Raimo, Maria Stepanova, Manuel Vilas e tanti altri. Dedicato alla memoria di Raffaele La Capria (per lui 3 serate con letture drammatizzate) il festival prevede più di 160 eventi , tutti con ingresso gratuito su prenotazione, saranno 90 gli editori presenti.

Finanziata dalla Regione Campania, la rassegna, è organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio e dalla Fondazione Guida alla Cultura presieduta da Diego Guida. La cura editoriale è di Massimo Adinolfi. Quattro le aree tematiche, caratterizzate da giallo, verde, rosso e blu, rispettivamente per ascoltare le voci dal mondo, il brusio della natura, chi va e chi resta, le parole dell'altro.

Trenta le postazioni di book crossing installate in città. Intanto l'anteprima con Zerocalcare il 19 settembre al Politeama fa già registrare il tutto esaurito. Alla presentazione del rinnovato evento, con gli organizzatori ("Napoli doveva avere un appuntamento rilevante sui libri" ha detto Cappuccio ricordando che questo festival è il potenziamento di precedenti esperienze) è intervenuto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (ANSA).