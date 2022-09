Sicurezza: blitz del Nas tra Penisola sorrentina e Pompei

(ANSA) - NAPOLI, 13 SET - Carenze igienico-sanitarie e strutturali e alimenti in cattivo stato di conservazione: è quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas di Napoli nel corso di controlli eseguiti nei comuni della penisola sorrentina e nel comune di Pompei, campeggi e villaggi turistici compresi.

Coadiuvati da personale dell'Ispettorato Interprovinciale del Lavoro e ASL Napoli 3 Sud, i militari dell'arma hanno ispezionato anche gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e controllato i servizi forniti a favore degli utenti, come le camere, le piscine e le aree ricreative.

Le criticità sono state rilevate in otto strutture nei confronti delle quali sono state comminate sanzioni amministrative pari a euro 11 mila. Contestate violazioni in materia di igiene e sicurezza alimentare, sospese le attivita' di due campeggi nei quali veniva impiegato personale "in nero". (ANSA).