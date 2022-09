Reddito: Rosato, trasformarlo in incentivi a imprese

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 13 SET - "C'è bisogno che il reddito di cittadinanza venga trasformato in incentivi alle imprese che assumono". Lo ha detto il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, questa mattina in una delle tappe del tour elettorale a Portici (Napoli). "Qui al mercato ci sono imprenditori che dicono 'non riusciamo a trovare ragazzi che vengano a lavorare con noi e quando gli offriamo 1.200 euro al mese, non riusciamo a trovarli'. Ecco, abbiamo bisogno di trasformare il reddito di cittadinanza in uno strumento che invogli le assunzioni. Un ragazzo di 25 anni ha il diritto a un lavoro ma anche il dovere di svolgere un lavoro". (ANSA).