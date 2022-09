Procida 2022, arriva la rassegna OndeVisioni

(ANSA) - PROCIDA, 13 SET - Arriva a Procida dal 16 al 18 settembre OndeVisioni, la rassegna che, nell'ambito dell'anno di capitale della Cultura, porta sull'isola riflessioni su cinema e audiovisivi, multimedialità e transmedialità e che promette "emozioni e suggestioni inedite". Come entrare nella cella di un vecchio carcere, a picco sul mare, e immergersi - con l'ausilio della realtà virtuale - nella vita dei detenuti, vivendo le loro stesse sensazioni, restituite da straordinarie riprese effettuate in un carcere di Torino. In particolare Palazzo d'Avalos, ex carcere fino alla fine degli anni '80, ospiterà tutti i giorni il cortometraggio in realtà virtuale "VR Free" del regista iraniano Milad Tangshir. Alla rassegna, curata da Daniele De Cicco e Gennaro Carillo, parteciperanno cineasti, scrittori, artisti digitali, filosofi, antropologi, esperti di multimedialità e transmedialità per offrire riflessioni, spunti e intuizioni su un mondo in completa evoluzione. "Vogliamo generare nel pubblico un approccio sempre più critico e consapevole ai fenomeni della contemporaneità", spiega Agostino Riitano, direttore di Procida 2022. In contemporanea con la visione di "VR Free", nell'ex chiesa di Santa Margherita Nuova viene proposto il cortometraggio in realtà virtuale "Mono" di Chiara Troisi, sviluppato al Biennale College Cinema e presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Inoltre, vengono allestite tre postazioni del videogioco "Redout" (sviluppato dallo studio italiano 34BigThings) per fruire di un'esperienza insieme ludica e narrativa, con l'ideatore Ivano Zanchetta. Tutti i pomeriggi, al Cinema Procida Hall, sono previsti degli incontri su varie declinazioni del tema "Immaginare Futuri". (ANSA).