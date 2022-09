Pozzuoli, al via lavori di tutela dell'Arco Felice Vecchio

(ANSA) - NAPOLI, 13 SET - Sono partiti già da alcuni giorni a Pozzuoli i lavori per la sistemazione dell'Arco Felice Vecchio, un antico arco costruito dai Romani, portati avanti dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, guidata dalla soprintendente Teresa Cinquantaquattro e finanziato con fondi del Ministero della Cultura.

L'intervento nasce dalla necessità di mettere in sicurezza le strutture pertinenti al monumento, una delle porte di accesso alla città di Cuma attraverso la via Domitiana, il cui lastricato è ancora oggi perfettamente conservato e integrato nel percorrimento stradale moderno.

I lavori, che avranno l'obiettivo di sistemare e mettere in sicurezza la struttura antica, verranno realizzati con il coordinamento della Funzionaria archeologa della Soprintendenza Maria Luisa Tardugno, al fine di eliminare i pericoli per il transito dei veicoli lungo la sottostante strada provinciale e di salvaguardare un'eccezionale testimonianza di architettura romana, favorendone la valorizzazione. (ANSA).