Libri: Premio Anna Contaldi a Nicola Vacca per 'Muse nascoste'

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Coltivare la memoria, promuovere la vita e la bellezza. Sono alcuni degli obiettivi del Premio Anna Contaldi, che torna a celebrarsi a Pagani, mercoledì 14 settembre, con la terza edizione. I riconoscimenti vanno quest'anno allo scrittore e critico letterario Nicola Vacca e alla poetessa Lina Trezza D'Oro.

Nicola Vacca, di origini pugliesi ma da tempo campano di adozione, viene premiato per il libro "Muse nascoste. La rivolta poetica delle donne" (Galaad Edizioni), un tributo ad autrici in alcuni casi colpevolmente ignorate dalla critica. "Con una prosa cristallina (capace di illustrare con poche e limpide pennellate la bellezza e i tormenti di ventiquattro poetesse, da Antonia Pozzi a Emily Dickinson) l'autore - si legge nella motivazione - ci suggestiona e ci fa innamorare di vite e talenti che restano impressi nella nostra memoria".

Un filo rosso unisce Nicola Vacca al premio alla memoria che va quest'anno alla poetessa di Nocera Inferiore Lina Trezza D'Oro, scomparsa nel 2017, per l'intera sua opera. Non a caso, nella prefazione di una sua raccolta, Bonifacio Malandrino scrive che "le poesie di Lina Trezza possono richiamare quelle di Antonia Pozzi o di Emily Dickinson e potrebbero essere accolte presso un pubblico molo più vasto". E farla conoscere a un pubblico più vasto è proprio uno degli obiettivi degli organizzatori del riconoscimento, che lo scorso anno è andato a Giovanna Mozzillo e Rosa Mancini. (ANSA).