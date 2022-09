Giovane ferito al braccio durante un tentativo di rapina

(ANSA) - NAPOLI, 13 SET - E' stato avvicinato da alcuni sconosciuti che hanno tentato di rapinarlo. Ad una reazione è stato ferito dai malviventi con un fendente all'avambraccio sinistro. Il fatto è accaduto la scorsa notte, poco dopo le 5, in via Girolamo Santacroce, a Napoli. La vittima è un giovane di 23 anni, incensurato, che abita nel quartiere Arenella. Il 23nne è stato portato all'ospedale "Vecchio Pellegrini" di Napoli. E' stato poi dimesso con prognosi di 15 giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri del Vomero. (ANSA).