Caro bollette: Rosato (Iv), occorre un intervento urgente

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 13 SET - "I commercianti hanno ragione perché le bollette sono aumentate in maniera assolutamente insostenibile. Bisogna fare un intervento urgente e noi ne siamo consapevoli". Così il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, questa mattina in una delle tappe del tour elettorale a Portici (Napoli). Nella passeggiata al mercato, Rosato ha ascoltato le voci dei commercianti e si è trattenuto a parlare con i cittadini. "Siamo accanto a Mario Draghi che sta lavorando su due aspetti: il primo bloccare queste bollette che ci sono oggi con ristori e risorse che possano alleviare i costi per famiglie e imprese. Il secondo con misure assunte in sede europea che consentano di diminuire il prezzo dell'energia". Per Rosato " Non bisogna solo pensare a quello che è arrivato in questo mese ma anche a ciò che arriverà nei prossimi mesi. Ed è chiaro che il nostro Paese deve proteggere le sue imprese e le sue famiglie". (ANSA)