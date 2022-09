A Capri successo per il concerto nella Grotta Azzurra

(ANSA) - CAPRI, 13 SET - Successo, oggi pomeriggio per il concerto nella Grotta Azzurra, evento della seconda edizione del Festival Internazionale di Capri "Il Canto delle Sirene".

Nell'antro blu che fu il ninfeo dell'imperatore Tiberio, sono entrate 20 barchette per volta, per i tre concerti fissati nel primo pomeriggio di oggi, il primo alle ore 15, il secondo e terzo a distanza di circa 40 minuti.

Incastonati nella roccia che rispecchiava l'azzurro della grotta, i due artisti napoletani Mario Maglione e Fiorenza Calogero che hanno eseguito i più celebri brani della melodia napoletana, riscuotendo applausi dagli spettatori seduti nelle loro barchette. Uno spettacolo unico che è stato pensato ed ideato dal direttore artistico del Festival Geppy Gleijeses, che alle 21.00, con la regia di Armando Pugliese, andrà invece in scena nella Certosa di San Giacomo insieme a suo figlio Lorenzo, con lo spettacolo Uomo e Galantuomo di Eduardo De Filippo.

(ANSA).