Scuola:sindaco Caserta,anno di transizione e svolta col Pnrr

(ANSA) - CASERTA, 12 SET - "Caserta risponde all'appello della ripartenza con la consapevolezza però che questo sarà un anno scolastico di transizione". Così il sindaco di Caserta Carlo Marino nella lettera indirizzata al corpo scolastico in vista della riapertura delle scuole prevista per domani 13 settembre.

"E' in atto - spiega Marino - un rinnovamento degli edifici scolastici e del modo stesso di concepire la scuola. Il Pnrr sta per dare i suoi buoni frutti a Caserta. I fondi che il Comune si è aggiudicato serviranno a mettere ancor più in sicurezza le scuole, a realizzarne di nuove, a costruire e ristrutturare palestre, ad avere mense accoglienti. Tutto questo comporta però un sacrificio, ma sono convinto che tutta la civitas casertana apprezzerà di avere scuole sempre più sicure, più operative, più ricche di servizi per la formazione dei nostri studenti; lo apprezzeranno i dirigenti scolastici, i docenti, il personale scolastico e i genitori".

Per l'assessore all'istruzione Enzo Battarra, che pure ha scritto una lettera aperta, "la scuola è il perno della società che le gira intorno. E soprattutto determina l'assetto sociale futuro, l'identità stessa di una città". Battarra ricorda che "l'anno scolastico che si apre coincide con le celebrazioni vanvitelliane. Questo genio dell'architettura morì a Caserta il primo marzo 1773, quindi il primo marzo 2023 saranno 250 anni dalla sua scomparsa. La nostra città si sta preparando a onorarne nel modo migliore la memoria e a far scoprire quanto Luigi Vanvitelli sia attuale oggi nel Mondo, in modo particolare a Caserta, che custodisce la sua opera più straordinaria, la Reggia. Le celebrazioni, organizzate dal Comune e dalla Direzione della Reggia, stanno vedendo all'opera tutti i mondi, accademici, istituzionali, professionali, associativi e culturali, che il territorio esprime". Domani intanto sarà riattivata a Catserta la Ztl in Corso Giannone, dove hanno sede importanti scuole cittadine. (ANSA).