Rifiuti:sit in a Giugliano contro nuovo impianto trattamento

(ANSA) - GIUGLIANO (NAPOLI), 12 SET - I cittadini che dicono no all'apertura di un nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti in località Ponte Riccio, a Giugliano, stanno manifestando dinanzi alla sede del Comune, dove stanno bloccando il traffico dei veicoli.

I manifestanti dicono che c'è una norma che vieta l'apertura di nuovi impianti in aree, come quella del Giuglianese, che hanno già dato. (ANSA).