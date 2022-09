Disabili: associazione, ad Afragola riabilitazione a rischio

(ANSA) - NAPOLI, 12 SET - Ad Afragola, nel Napoletano, è stato sospeso il servizio trasporto disabili verso centro di riabilitazione Aias. A denunciarlo, in una nota, è la presidente de "La Battaglia di Andrea", associazione che si batte per i diritti dei diversamente abili, che sottolinea le mille difficoltà di fronte alle quali si stanno trovando le famiglie e bambini che non hanno altri mezzi per arrivare al centro i riabilitazione .

"Il servizio - si legge ancora nella nota - sarebbe scaduto a fine agosto e non ci sarebbe stato il rinnovo perentorio, rendendo necessaria la pubblicazione di una manifestazione d'interesse da parte del comune, andata però deserta, non dando, almeno per adesso, speranze di una ripresa imminente del servizio. Sono giorni e giorni che riceviamo segnalazioni da parte di genitori - dice ancora Maraucci - abbiamo parlato con il sindaco, il quale ci ha garantito che ci sta mettendo tutto l'impegno e noi stessi lo stiamo notando, ma ad oggi purtroppo, nulla si muove". "L'associazione è corsa in aiuto di qualche bambino, come ha fatto anche il sindaco, ma serve uina soluzione", continua la presidente de "La Battaglia di Andrea".

"I bambini oltre alle terapie rischiano di essere dimessi dopo un certo numero di assenze, noi siamo certi che non succederà, perché il direttore del centro é una persona molto sensibile...

Ma se succede?", conclude Maraucci, "a noi interessa la ripresa del servuizio e la salute e la tranquillità di circa 100 bambini disabili lasciati a piedi". (ANSA).