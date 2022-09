Covid: Napoli;via con 93 dosi vaccini, per ora no a prenotazioni

(ANSA) - NAPOLI, 12 SET - E' ripartita anche a Napoli oggi la nuova campagna di vaccinazione contro il covid, con la quarta dose con i vaccini bivalenti Cominarty e Spikevax contro le varianti che si stanno diffondendo. Nella mattinata iniziale sono stati 93 i vaccinati nell'hub di vaccinazione alla Fagianeria nel Parco di Capodimonte, oltre a qualche altra decina di dosi ricevute nelle farmacie che lo somministrano e nei centri dell'Asl Napoli1. La maggioranza, apprende l'ANSA dall'Asl, è di cittadini dai 70 ai 79 anni, 32, seguito da quelli dai 60 ai 69, che sono stati 27.

Al momento a Napoli non è prevista la prenotazione per la somministrazione dei vaccini: l'Asl Napoli 1 oltre al grande hub di Capodimento offre ai cittadini una serie di farmacie in città e i distretti Asl. L'eventuale prenotazione, come già accaduto in passato, scatterà solo quando l'Asl registrerà un aumento delle persone che si presentano per la dose. L'Asl da oggi sta anche cominciando ad inviare sms ai cittadini per spingerli a vaccinarsi per affrontare al meglio l'autunno in arrivo, soprattutto per gli anziani. (ANSA).